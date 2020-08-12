Батюшка попросил Илона Маска научить россиян строить ракеты

Священнослужитель из Барнаула Александр Микушин обратился к американскому бизнесмену, основателю компании Space-X Илону Маску с просьбой научить отечественных кораблестроителей строить качественные ракеты.

Об этом рассказал телеканал «360». Батюшка пожаловался, что российские инженеры не умеют делать хорошие ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

Он заявил, что отработанные ступени ракеты-носителя «Протон» падают в районе Алтая и отравляют токсичным топливом окружающую среду и местных жителей.

Инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров с недоверием отнесся к этой информации и раскритиковал заявление священника о причиненном алтайской природе вреде.