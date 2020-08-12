Батюшка попросил Илона Маска научить россиян строить ракеты

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Священнослужитель из Барнаула Александр Микушин обратился к американскому бизнесмену, основателю компании Space-X Илону Маску с просьбой научить отечественных кораблестроителей строить качественные ракеты.
Об этом рассказал телеканал «360». Батюшка пожаловался, что российские инженеры не умеют делать хорошие ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями.
Он заявил, что отработанные ступени ракеты-носителя «Протон» падают в районе Алтая и отравляют токсичным топливом окружающую среду и местных жителей.
Инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров с недоверием отнесся к этой информации и раскритиковал заявление священника о причиненном алтайской природе вреде.