В Пензенской области на 2 недели продлили режим повышенной готовности

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«Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен по 27 августа включительно», - сказала Дина Черемушкина.
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Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. По-прежнему нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения.