Пензенские заключенные познакомились с творчеством русских писателей

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«В 2020 году Россия и мир будут отмечать 200-летие со дня рождения этого великого классика. Перестать читать - значит перестать мыслить. Достоевский - это писатель-философ, писатель-мыслитель», - отметила Лариса Перепелкина.
Кроме Достоевского, заключенные узнали о творчестве таких писателей, как Александр Грин, Иван Бунин, Василий Шукшин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова. Почти все они в своих произведениях затрагивали тему любви и преданности Родине. После лекции присутствующие смогли обсудить услышанное друг с другом и преподавателем. Такая встреча прошла в рамках всероссийской акции «Твои друзья - книги», сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.