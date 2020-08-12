Музей пензенского ДОСААФ пополнил самолет ЯК-52

Утром 12 августа на улице Коммунистической появился самолет. Причем спортивно-тренировочная машина советского производства останется там навсегда. Ведь она стала очередным экспонатом музея ДОСААФ. Кстати, последний такой аппарат сошел с конвейера почти 30 лет назад.

Белое полотно скрывает под собой настоящую рабочую лошадку для начинающих авиаторов. Так с теплотой в ДОСААФ называют самолет ЯК-52. Многие современные летчики впервые самостоятельно поднялись в небо именно за его штурвалом. Размах крыльев у него более девяти метров, а длина - почти восемь. В воздухе он может развивать скорость до 360 километров в час.

«Он до сих пор стоит на вооружении в авиации ДОСААФ. Эта «рабочая лошадка» заслуживает такого внимания, чтобы на него без конца любовались и приходили фотографироваться», - рассказал председатель регионального отделения общественной организации ДОСААФ Михаил Носачев.

Теперь ЯК-52 можно увидеть не только на аэродроме. Один из списанных самолетов стал экспонатом музея под открытым небом. Его выставили перед главным зданием пензенского ДОСААФ.

«Мне приятно, что на пензенской земле сохраняются традиции. ЯК-52 - это экспонат, который даст возможность нашей молодежи лишний раз обратиться к истории, вспомнить, как дедушки и бабушки любили небо», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Презентовать самолет решили в день Военно-воздушных сил. Поэтому на торжественной церемонии собрались не только студенты ДОСААФ, но и ветераны ВВС. Глядя на машину, которая проложила дорогу в небо тысячам пилотов, они вспоминают, как познакомились с ней много лет назад.

Это третий экспонат музея ДОСААФ в Пензе. Однако экспозицию военной техники планируют расширять. Предполагается, что вскоре там появятся планер и несколько ретроавтомобилей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.