Начался ремонт пешеходной зоны в Заводском районе Пензы

В Заводском районе Пензы приступили к ремонту пешеходной зоны, которая для многих жителей в буквальном смысле слова является дорогой к жизни. И потому начавшимся там работам радуются не только местные жители.

Асфальта возле центра хореографического искусства не было давно. После того, как близлежащие дома снесли, автомобилисты организовали там стихийную парковку. В результате для пешеходов тропинка стала закрытой. А ведь именно по этому пути люди идут в близлежащее медицинское учреждение.

До больницы пациенты, конечно, могут добраться в обход, но это десятки лишних метров, которые пожилым людям и инвалидам преодолевать тяжело. О своей проблеме жители рассказали депутатам городской Думы. И вот наказ избирателей выполнен.

«Протяженность - 156 метров в длину и 2 метра, если не ошибаюсь, в ширину. Будет полноценный тротуар с бордюрами. Мы сделали его шире, чтобы можно было проехать с колясками», - сообщила депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева.

Ремонт обошелся почти в 500 тысяч рублей. Вообще же по наказам избирателей в 2020-м в Пензе на асфальтировку потратят более 12 миллионов рублей. Кроме того, обустроят детские площадки. На это выделено еще порядка 8,5 миллионов. И уже сейчас жители города могут обращаться к депутатам городской Думы с пожеланиями на 2021 год, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.