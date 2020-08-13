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13.08.2020г.
Губернатор посетил агропромышленные объекты Пензенской области

Губернатор посетил агропромышленные объекты Пензенской области

Чт, 13.08.20 01:44
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Крупнейший производитель мяса индейки в нашей стране завершил модернизацию инкубатория в Колышлейском районе Пензенской области. Масштабные работы удалось провести менее чем за год. Предприятие в ходе своей рабочей поездки осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Посетил он и другие крупные агропромышленные объекты - элеватор и молочно-товарный комплекс.

Как работает обновленный инкубаторий крупной компании по производству индейки, можно увидеть только на экране: в помещениях - полная стерильность, посторонним вход запрещен. Весь процесс, от поступления яйца до отправки суточных индюшат в птичники, теперь происходит в реконструированном здании. Его площади увеличены в два раза, а мощность - почти в четыре: с миллиона восьмисот яиц в год до семи миллионов.

«Потрачены инвестиции на сумму 504 млн рублей. Создано 30 рабочих мест, в дальнейшем появится еще 40», - сообщил заместитель генерального директора по производству Александр Михайловский.

«В сентябре мы откроем самый крупный завод в России и Европе по глубокой переработке мяса индейки. Это великолепная площадка», - рассказал Иван Белозерцев.

В состав этой группы компаний вошел и элеватор в Колышлейском районе - крупнейший в Пензенской области. Иван Белозерцев отметил, что в регионе ежегодно увеличивается урожайность зерновых. Уже сегодня аграрии намолотили 1,5 тысячи тонн зерна. Модернизация подобных агропромышленных предприятий сейчас - задача №1.

На площадке рядом с элеватором в планах - построить комбикормовый завод. Работы завершат в 2022 году, открытие нового производства позволит создать свыше 130 дополнительных рабочих мест.

А 350 человек к концу года будут заняты в растениеводстве и животноводстве на крупном молочно-товарном комплексе. Поначалу на этом агрообъекте трудились лишь 50 сотрудников. В самые сжатые сроки на сердобской земле реализуется второй этап проекта стоимостью 865 млн рублей - там строят коровники, телятники и доильно-молочный зал.

«С начала года мы надоили 7300 кг молока. К концу 2020 года надой на этом комплексе будет составлять 150 тонн», - сообщил заместитель генерального директора компании Владимир Резниченко.

Сейчас на ферме почти восемь тысяч коров, из них дойных - 2 тысячи 600. С введением второй очереди такое стадо будет насчитывать уже 5 тысяч 200 голов. После окончания строительства, а сейчас готовность объекта составляет 94%, комплекс станет крупнейшим в нашей стране, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
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02.08.2020 09:44
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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