Годовщина «Экспресса». Видеооператор Олег Харнаев

Все то, что происходит в регионе, зрители у экранов видят именно их глазами, хотя мало кто знает этих людей в лицо. Видеооператоры - особая телевизионная каста, в которой у человека со слабым характером не получается задержаться надолго. Герой нашего следующего сюжета - не из таких. Он уже 30 лет занимается любимым хотя и очень непростым делом. А год назад стал сотрудником вновь образованного медиахолдинга «Экспресс».

Смотреть на окружающий мир через объектив видеооператор медиахолдинга «Экспресс» Олег Харнаев начал еще в детстве. Но даже подумать не мог, что это станет делом всей его жизни. Выучился на инженера-системотехника, но никогда не работал по специальности.

«Можно сказать, что судьба вела меня прямо с молодых лет. С десяти лет - фотоаппарат, а потом получилось, что позвали кинооператором на ГТРК», - рассказал Олег Харнаев.

Телевидению Олег отдал без малого 30 лет. Половину из них он работает на «Экспрессе», который год назад стал частью государственного медиахолдинга. Коллеги считают, что Олег один из самых ценных - кадров компании.

«Он большой профессионал. Ему не нужно долго говорить, что снимать, он сам видит тему», - рассказал главный редактор медиахолдинга «Экспресс» Алексей Седов.

«Он спокойный, невозмутимый. Я всего один раз видел его рассерженным. И то, когда я его доконал на съемках в полдвенадцатого ночи. А так это человек, с которым можно идти в разведку. За ним - как за каменной стеной», - поделился продюсер медиахолдинга «Экспресс» Евгений Иналдиев.

Сохранять спокойствие в любой ситуации помогает учение мастеров восточных единоборств, уверен видеооператор «Экспресса». Уже 17 лет он занимается ушу. Признается, что именно это помогает справляться с ежедневными нагрузками и чувствовать себя хорошо физически, даже в своем почтенном возрасте. Олегу Харнаеву 60 лет. Но о завершении карьеры он даже не задумывается.

Сил придает и команда, в которой работает, признается Олег. С такой поддержкой, считает видеооператор, хоть в огонь, хоть в воду. Поэтому, возможно, даже после наступления пенсионного возраста он не сможет расстаться с видеокамерой и отпразднует с нами еще ни одну годовщину медиахолдинга «Экспресс», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.