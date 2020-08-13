В Сердобске отремонтировали поликлинику межрайонной больницы

В Сердобске Пензенской области после капитального ремонта открыли детскую поликлинику межрайонной больницы. С просьбой модернизировать ветхое здание местные жители обратились к главе региона на одном из приемов граждан. Теперь высококвалифицированную помощь маленьким пациентам оказывают в ярких и уютных кабинетах.

Работает поликлиника в режиме «бережливой». Там удалось разграничить потоки больных и здоровых ребятишек, повысить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи и сделать пребывание пациентов в лечебных кабинетах максимально комфортным.

«Мы проживаем в Москве и наблюдаемся в поликлиниках уже не первый год. Приехав сюда, были приятно удивлены. Здесь приятно находиться. С моего детства тут не было ремонта», - поделилась жительница города Москвы Яна Морозова.

«Эта поликлиника была построена в 1976 году. Как мне рассказывали старожилы, с того момента не ремонтировалась. Из бюджета Пензенской области были выделены финансовые средства, при поддержке президента была отремонтирована поликлиника», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Отремонтировали учреждения здравоохранения в рамках проекта «Десятилетия детства». В 2020 году на работу в обновленную детскую поликлинику примут еще десять молодых специалистов. Врачи готовы оказывать помощь 15 тысячам пациентам, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.