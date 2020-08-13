В пензенской областной библиотеке прошла стратегическая сессия

Жизнь на «до» и «после» коронавируса разделилась, пожалуй, во всем мире. Как вернуть ее в привычное русло и что необходимо изменить? Об этом сегодня говорили в Пензе в областной библиотеке имени Лермонтова. Там состоялась стратегическая сессия, которая должна определить, как будущее региона в целом так и каждого ее конкретного жителя.

«Новые вызовы - новые решения» - это девиз первого масштабного диалога власти и представителей общественности с момента начала пандемии в формате живого общения. Почти 200 человек на семи площадках обсуждили, какой быть Пензенской области после коронавируса.

«Смысл таких встреч - очень существенный, потому что они формируют новое видение будущего региона. Можем собрать вместе бизнес, власть, общественных лидеров и понять, что устраивает группы жителей региона», - прокомментировал председатель комиссии общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

«Пензенская область - достаточно крепкий регион-середняк, устойчивый, не донимающий всех рассказами о своей динамике и почти не попадающий в негативную повестку. Такие регионы зачастую оказываются более устойчивы в период стрессовых экономических колебаний», - отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Темы для обсуждения на стратегической сессии разные: «народосбережение», «социальная поддержка граждан», «образование», «инвестиционный потенциал», «агроиндустрия», «индустрия гостеприимства» и «город».

«Мир изменился, и мы должны учитывать эти изменения в нашей дальнейшей жизни. Вырос внутренний миграционный поток, многие люди внезапно осознали, что могут без особых потерь работать из дома, появились новые сферы услуг, выросли производственные мощности. У множества людей изменился привычный жизненный уклад», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.