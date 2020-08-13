Школы Пензенской области будут работать в очной форме

Учебный год в нашей области, как и во всей России, планируют начать в очной форме, а не дистанционно, чего боялись многие. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Соответствующая подготовка сейчас ведется во всех школах страны. В Пензе уже завершена приемка 115 учреждений образования.

1 миллион 900 тысяч первоклашек по всей стране впервые переступят порог школы в 2020 году. 1 сентября все они увидят своих преподавателей. Об этом мечтают не только педагоги и их воспитанники, но и родители ребят.

«Всего новый учебный год наступит для 17 миллионов школьников. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это произойдет 1 сентября. Готовимся начать полноценную работу в нормальном, очень режиме, с соблюдением всех требования Роспотребнадзора.

Пензенские школы планируют открыть свои двери для учеников. Где-то за лето удалось обновить материально-техническую базу, в других провели ремонт. Сейчас завершают уборку классов. При этом, специалисты готовы к быстрой смене формата обучения.

«Работали с руководителями, с педагогами и детьми. По запросам из образовательных учреждения выдавалась необходимая техника. Сейчас мы предполагаем, что, возможно, нам придется перейти на дистанционное», - рассказал и. о. начальника управления образования города Пензы Федор Клемин.

Кстати, специальные комиссии уже проверили большинство городских школ, 115 учреждений приняты и готовы к работе. Остальные будут обследованы до 20 августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.