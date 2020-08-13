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13.08.2020г.
Школы Пензенской области будут работать в очной форме

Школы Пензенской области будут работать в очной форме

Чт, 13.08.20 06:49
Просмотров: 210
Учебный год в нашей области, как и во всей России, планируют начать в очной форме, а не дистанционно, чего боялись многие. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Соответствующая подготовка сейчас ведется во всех школах страны. В Пензе уже завершена приемка 115 учреждений образования.

1 миллион 900 тысяч первоклашек по всей стране впервые переступят порог школы в 2020 году. 1 сентября все они увидят своих преподавателей. Об этом мечтают не только педагоги и их воспитанники, но и родители ребят.

«Всего новый учебный год наступит для 17 миллионов школьников. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что это произойдет 1 сентября. Готовимся начать полноценную работу в нормальном, очень режиме, с соблюдением всех требования Роспотребнадзора.

Пензенские школы планируют открыть свои двери для учеников. Где-то за лето удалось обновить материально-техническую базу, в других провели ремонт. Сейчас завершают уборку классов. При этом, специалисты готовы к быстрой смене формата обучения.

«Работали с руководителями, с педагогами и детьми. По запросам из образовательных учреждения выдавалась необходимая техника. Сейчас мы предполагаем, что, возможно, нам придется перейти на дистанционное», - рассказал и. о. начальника управления образования города Пензы Федор Клемин.

Кстати, специальные комиссии уже проверили большинство городских школ, 115 учреждений приняты и готовы к работе. Остальные будут обследованы до 20 августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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