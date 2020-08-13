Covid-19 забрал жизнь еще одного жителя Пензенской области

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одного жителя региона от коронавируса.
По ее словам, Covid-19 забрал жизнь 60-летней женщины. Погибшая страдала от хронических заболеваний сердца, но причиной смерти стал коронавирус с осложнением-пневмонией.
Напомним, чтобы избежать заражения следует носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.