Covid-19 забрал жизнь еще одного жителя Пензенской области

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одного жителя региона от коронавируса.

По ее словам, Covid-19 забрал жизнь 60-летней женщины. Погибшая страдала от хронических заболеваний сердца, но причиной смерти стал коронавирус с осложнением-пневмонией.

Напомним, чтобы избежать заражения следует носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.