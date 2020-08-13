В Нижнем Ломове нашли скелетированные останки

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В городе Нижний Ломов Пензенской области во время земляных работ обнаружили скелетированные останки.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, о находке следователям сообщили 12 августа. Предполагается, что останки могут принадлежать двум людям.
На скелетах не нашли каких-либо травматических повреждений. По предварительной информации, давность их нахождения в земле - несколько десятилетий. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту организовали доследственную проверку.