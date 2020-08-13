Отрицательный резус повышает риск заражения коронавирусом - ученые

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, которые вызывали быстрое распространение коронавирусной инфекции в 126 странах.

Они пришли к выводу, что высокий рост числа заражений характерен для стран, в которых у большинства жителей - отрицательный резус-фактор (Rh-). В частности, к ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США. Во всех этих государствах действительно был отмечен «взрывной» характер распространения болезни.

Как сообщили «Известия», эту гипотезу можно подтвердить и тем, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом. Данные патологии зачастую являются как факторами высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.

«Мы сегодня еще многого не знаем о Covid-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом», — пояснил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его словам, каждая гипотеза, выдвинутая авторами, безусловно, имеет право на существование, но должна быть тщательно проверена.