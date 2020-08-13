В Пензенской области от Covid-19 вылечились еще 129 пациентов

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области рассказала об очередных выписавшихся пензенцах, перенесших коронавирус.
«Выписаны сегодня 129 человек», - сообщила она.
Таким образом, количество переболевших Covid-19 в регионе за все время пандемии составило 6568.
Напомним, Пензенская область находится на третьей стадии снятия ограничений. Режим самоизоляции сохраняется для лис старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и следить за гигиеной.