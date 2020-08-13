Александр Спирягин покинет пост главы Колышлейского района

Пресс-центр правительства Пензенской области сообщил, что глава администрации Колышлейского района Александр Спирягин сложит с себя полномочия.

Основанием для снятия чиновника с поста стало неудовлетворительное состояние социальных и инфраструктурных объектов в районе. Проблемные места Колышлейского района проинспектировал губернатор Иван Белозерцев.

«Работал в районе вместе с председателем Законодательного Собрания, встречался с активом, проводил прием. В мой адрес было много вопросов от граждан, я выезжал по этим обращениям. В детском саду крыша течет, дети находятся в недопустимых условиях, приостановлена работа бани, не отремонтированы дороги. Вы могли обратиться за помощью», - заявил глава региона.

По словам губернатора, в работе Александра Спирягина были положительные моменты, но этого оказалось недостаточно.

«Вы на должности 10 лет. За 10 лет немало вам удалось сделать, но сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю вам написать заявление и перейти на другую работу», - заключил Иван Белозерцев.