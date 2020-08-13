В Кузнецком районе в страшном ДТП погибли два водителя большегрузов

По данным ведомства, трагедия случилась в 23:50 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись DAF-FT XF с цистерной под управлением 34-летнего водителя и фура Volvo-FL6, за рулем которой ехал 44-летний мужчина. Оба водителя скончались.

По факту трагедии проводят проверку.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. Кроме того, они напоминают, что за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как любое отведение взгляда от дороги может привести к трагедии.