В Кузнецком районе в страшном ДТП погибли два водителя большегрузов

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В Кузнецком районе Пензенской области 12 августа произошла страшная авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о случившемся.
По данным ведомства, трагедия случилась в 23:50 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись DAF-FT XF с цистерной под управлением 34-летнего водителя и фура Volvo-FL6, за рулем которой ехал 44-летний мужчина. Оба водителя скончались.
По факту трагедии проводят проверку.
Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции. Кроме того, они напоминают, что за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как любое отведение взгляда от дороги может привести к трагедии.