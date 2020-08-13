В Пензе на 20 улицах отключили холодную воду

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 85 р
13 августа в Пензе несколько улиц остались без воды из-за аварийно-восстановительных работ.
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации сообщили, что воды не будет по следующим адресам:
- ул.Ряжская;
- ул. Придорожная;
- пр-д Щербакова;
- ул. Щербакова;
- ул. Гончарова;
- пр-д Гончарова;
- ул. 2я Офицерская;
- ул. 1я Офицерская;
- 4й пр-д Офицерский;
- 3й пр-д Офицерский;
- 2й пр-д Офицерский;
- 1й пр-д Офицерский;
- пр. Победы, 80, 82, 84, 86, 86А;
- ул. Беляева, 45;
- пр. Строителей, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166а, 168;
- Терновского, 114А, 114Б, 116;
- ул. 95 Кордон;
- ул. Школьная;
- ул. Пионерская, 2.
Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ.