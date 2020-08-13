В Кузнецке в аварию попал автомобиль с новорожденным

В городе Кузнецк Пензенской области столкнулись две легковушки, в одной из которых находился младенец.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 12 августа в 8:20 на ул. Калинина. Ее участниками стали Lada Kalina и Lada Granta. После столкновения 56-летнюю пассажирку последнего автомобиля госпитализировали, а младенца, который также находился в «Гранте», медики осмотрели на месте.

По данному факту проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, не лихачить и обдумывать каждый маневр. Необходимо помнить, что любое неверное действие может привести к трагедии. Дети во время движения должны находиться в специальном кресле.