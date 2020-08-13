Опубликованы данные по числу зараженных коронавирусом в Пензенской области

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В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 55 человек. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 7 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 6 568 пациентов, умерли 93.
В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 907 758 случаев, из них за последние сутки - 5 057. Всего выздоровело 716 396 пациентов, 15 384 скончалось.
Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком.