Опубликованы данные по числу зараженных коронавирусом в Пензенской области

В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 55 человек. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 7 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 6 568 пациентов, умерли 93.

В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 907 758 случаев, из них за последние сутки - 5 057. Всего выздоровело 716 396 пациентов, 15 384 скончалось.

Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком.