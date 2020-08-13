Пензенец рассказал о потопе на проспекте Строителей

По словам автора поста, проезжая часть в Дальнем Арбеково на проспекте Строителей недалеко от крупного торгового центра была полностью залита водой. На кадрах запечатлен автомобилист, который пытается починить свою машину, стоя практически по колено в воде. Очевидно, ливневая канализация на этом участке дороги не справляется с потоком.

«После каждого дождя такая картина в последнее время. Плывет вся Пенза, интернет пестрит данной проблемой» - возмутилась в комментариях горожанка.

Официальной информации о причинах потопа нет.