Россиянам рассказали об условиях изоляции туристов с Covid-19 в Турции

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Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, в каких условиях туристы с легкой формой коронавируса находятся на изоляции в республике.
По его словам, после открытия авиасообщения с Турцией в посольство РФ в республике стало поступать много вопросов из-за информации в Сети о том, что при подозрении на коронавирус туристов-россиян якобы направляют в платные обсерваторы.
Как сообщили «Известия», Алексей Ерхов отметил, что российское генконсульство в Анталье пообщалось с местными представителями минздрава Турецкой Республики, транспортных властей, аэропортов, а также Союза отельеров Турции.
Из этих разъяснений следует, что функция обсерваторов возложена на отели, куда направляется турист по оплаченному им турпакету. В случае, если путешественник заболел коронавирусом, и заболевание протекает в легкой форме, гостя отвезут в гостиницу.
В отелях, получивших так называемый сертификат здорового туризма, должен быть выделен специальный номерной фонд для обеспечения изоляции заболевших. При этом отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживание и питанием изолируемого лица на протяжении 14-дневного карантина.
Однако в подобных ситуация имеются нюансы. К примеру, пока непонятно, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания.
Посол подчеркнул, что пока никаких обращений от россиян, попавших в обсерваторы, не поступало.