В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя

В Бессоновском районе Пензенской области дачники пытаются выяснить, законно ли ими управляет местный председатель садового некомммерческого товарищества (СНТ). Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов выехал на место, чтобы разобраться в ситуации.

Непризнанный руководитель

По словам представителей инициативной группы дачников, СНТ «Кристалл» оказалось под угрозой самоуправства нового председателя.

Дачники рассказали, что после смерти бывшего председателя Игоря Ладудько, а было это 6 ноября 2019 года, исполняющей обязанности назначили бухгалтера. Членам СНТ «Кристалл» якобы пояснили, что постоянного руководителя они смогут выбрать на общем собрании членов товарищества. Однако дачники утверждают, что никакого собрания не было. А в декабре прошло года стало известно, что бухгалтер уже зарегистрировалась в налоговой как председатель. И это действительно так. По данным информационно-аналитической системы Seldon Basis, она действительно является председателем «Кристалла» с декабря 2019 года.

Александр Зосимов в процессе общения с дачниками узнал, что у некоторых из них возникали конфликты с новым председателем.

Нашла коса на камень

Часть владельцев дачных участков СНТ «Кристалл» рассказала о том, что сомневается в законности назначения нового председателя на должность по той причине, что их мнения не спросили.

— Расскажите, проводилось ли руководителями СНТ «Кристалл» собрание по выбору нового председателя? Может быть, подписи собирали? — поинтересовался журналист у инициативной группы.

— Не знаю, лично с меня никаких подписей не собирали, и документов, подтверждающих ее деятельность, я не видела. Сейчас многие возмущены ее работой, — рассказывает одна из дачниц. — Не знаю, конечно, может быть руководитель и должен быть жестким.… Но я думаю, раз нашла коса на камень, то у нее вряд ли что получится.

В поисках Вали

В том, что бухгалтер стала председателем СНТ «Кристалл» на законных основаниях сомневается и дачница Римма Васильевна.

— Кто назначил ее [на должность председателя] мне не известно, потому что никакого собрания у нас не было, — считает женщина.

— Римма Васильевна, можно уточнить, а вы писали какие-нибудь жалобы в ведомства?

— Я не писала, но есть те, которые писали. Ладно, я уже замерзла, и вы уже, наверное…. [на улице моросил дождь].

— Хорошо, спасибо за комментарий, только можно уточнить, как мне найти людей, которые писали на нее жалобы?

— Так, это Валя… Валя… Валентина Кулыгина. Ой, нет, Кольчугина. С ней поговорите.

Куда только не обращались

С помощью Риммы Васильевны мне все же удалось найти семью, которая жаловалась на нового председателя СНТ «Кристалл». Жительница дачного комплекса Валентина Кольчугина (она согласилась раскрыть свои данные) рассказала о судебном разбирательстве, которое они начали вместе с мужем.

— Когда мы с мужем узнали, что она стала председателем, мы попросили у нее заверенные копии устава СНТ «Кристалл» и протоколов общего собрания за период с 2017-го по 2019 год. Так как она ничего не предоставила, мы подали исковое заявление в Бессоновский районный суд Пензенской области, в котором просили признать решение товарищества о назначении ее на должность председателя незаконным. В суд, кстати, она не явилась.

Согласно заочному решению Бессоновского районного суда от 27 мая 2020 года, было решено «признать незаконным бездействие председателя правления СНТ «Кристалл» [ФИО], выразившееся в невыдаче Кольчугиной Валентине Николаевне как члену СНТ «Кристалл» копий устава СНТ «Кристалл», протоколов общих собраний СНТ «Кристалл» за 2017-2019 гг.». Как сообщила Валентина Николаевна, решение суда руководитель товарищества проигнорировала.

— Это вообще беспредел какой-то. Никто не знает, что с ней делать. Мы и в полицию обращались, и в прокуратуру, и в суд…— рассказывает женщина. — Куда деваются деньги, тоже не понятно. Вот, например, она подняла членские взносы на 230 рублей. На каком основании? Где документы-то?

Куда деньги уходят?

Один из членов СНТ «Кристалл», который просил не разглашать своего имени, утверждает, что в товариществе начали проводить новую линию электропередач, но старые провода от некоторых домов к ней не подключили.

— Насколько я помню, у нас пять участков, в которых отключили электричество. К ним относится и мой, в котором электроэнергия отсутствует с апреля 2020 года. Председатель дала знать, что пока мы не заплатим за электрические столбы, провода и полторы тысячи рублей за подключение, на электричество в доме можно не рассчитывать. Хотя у нас есть свой электрик, и мы имеем право на бесплатное подключение.

Дополнительно он добавил, что никаких документов, подтверждающих необходимость замены старой линии электропередач, ему якобы не предоставили. Более того, 19 июня года по данному факту была направлена жалоба в областной Роспотребнадзор. В ответе от 3 июля 2020 года сообщили, что «на основании п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии».

— Самое главное, что у нас, в частности, у меня, нет никакой задолженности. Имеются документы, которые это подтверждают, — пояснил мужчина.

Вам письмо

Обращение по вопросу отключения некоторых садовых участков новым председателем было направлено и в «Пензаэнерго». В ответе от 23 июля сообщили, что отключение ряда садовых участков от электричества «не имеет под собой законного обоснования».

От данной организации пришло письмо и председателю, в котором указали, что на основании постановления правительства РФ от 27.12.2004 года № 861, «собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии и требовать за это оплату».

Дачники утверждают, что, как и в первом случае с иском районного суда, решение организации было проигнорировано.

Что рассказала председатель?

Александр Зосимов связался с председателем СНТ «Кристалл», чтобы подробнее разобраться в ситуации.

— Общего собрания у нас, действительно, не было, так как на момент скоропостижной смерти нашего председателя дачный сезон был уже закрыт и собрать общее собрание у нас не было возможности. Мы провели собрание членов правления, на котором меня и выбрали председателем. Новый устав по федеральному закону № 217 от 29.07.2017 мы еще не принимали, а согласно действующему уставу СНТ «Кристалл», который является учредительным документом, председатель имеет право быть избранным членами правления из состава членов правления. Хочу добавить, что занимать должность временно исполняющей обязанности я не могла, так как это предусмотрено только в случае, если действующий председатель по ряду причин (отпуск, болезнь и т.п.) не имеет возможности исполнять свои обязанности и, согласно нашему уставу, он сам назначает врио, выдав соответствующую доверенность. В нашем случае председатель скончался. В то время, когда был открыт дачный сезон 2020 года, в Пензенской области действовал режим повышенной готовности в связи с Covid-19, поэтому организовывать общее собрание мы не смогли по закону, так как большинство членов СНТ — это люди старше 65 лет. Мы обязательно проведем общее собрание, которое запланировали на последнее воскресенье августа, если, конечно, режим повышенной готовности в Пензенской области не продлят, — пояснила председатель.

Собранию быть!

Чтобы проснить ситуацию, корреспондент также связался с председателем пензенского отделения «Союза садоводов России» Еленой Храмцовой, поскольку мне стало известно, что новый руководитель СНТ «Кристалл», как и некоторые его члены, обращались за помощью именно к ней.

— Могу сказать, что никаких нарушений со стороны председателя я пока не увидела. Тем более, если ее зарегистрировала налоговая, значит, ее должность правомочна. Более того, она занимает должность председателя только с декабря 2019 года, поэтому документы, которые с нее требуют, ей еще не передали, — рассказывает Елена Ивановна. — Когда СНТ примет новый устав, то на основании федерального закона №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества» можно будет провести общее собрание. Закон как раз позволяет выбрать председателя на общем собрании членами СНТ, ведь статья 16 вышеупомянутого закона гласит, что «председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия избираются на общем собрании членов товарищества». Нового председателя, как я понимаю, выбрали на основании потерявшего силу федерального закона № 66, который и был прописан в старом уставе.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» будет следить за развитием ситуации.