В Пензенской области анонсировали конкурс на кадровый резерв

О потребности региона в новых компетентных специалистах он заявил на Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, до 2025 года, которая состоялась в областной библиотеке 12 августа.

«Новые решения порой требуют новых людей для их реализации. Я считаю, что сейчас - самый подходящий момент для того, чтобы объявить о запуске кадрового конкурса. Уверен, у нас в Пензенской области найдутся молодые профессионалы, чей опыт и энергия пригодятся на службе родного края», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, на форуме обсудили новые подходы к развитию региона в условиях пандемии и после ее окончания. Участниками мероприятия стали первые лица города и области, а также приглашенные эксперты.