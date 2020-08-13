Неверкинская прокуратура обнаружила сайты по продаже свидетельств о сдаче ЕГЭ

В Пензенской области сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений при проведении Единого государственного экзамена, сообщили в пресс-службе ведомства.

В одной из школ Пензенского района учащиеся находились во время экзамена слишком близко друг к дугу, что нарушает постановление о мерах безопасности по Covid-19. По результатам проверки пункту проведения экзамена объявлено предостережение.

В 16 школах Каменского района зафиксировали неразмещение в интернете информации о порядке и сроках проведения ЕГЭ. Кроме того, прокуратура выявила нарушение правил перевозки учащихся к месту сдачи выпускного экзамена. Межрайонный прокурор вынес представление директору школы-нарушительницы.

Прокуратура Неверкинского района обнаружила в интернете два сайта, где предлагается приобрести свидетельства о сдаче ЕГЭ. Ведомство направило соответствующие заявления в суд.