МегаФон увеличил чистую прибыль и число интернет-пользователей по итогам второго квартала 2020 года

На второй квартал 2020 пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь.

При этом МегаФон столкнулся с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Для сохранения качества услуг был скорректирован план строительства базовых станций, 80% годового плана по развитию сети было реализовано уже в первом полугодии.

За второй квартал 2020 года общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета. Международная компания Ookla по итогам исследования, проведенного в первом полугодии 2020 года, признала мобильный интернет МегаФона самым быстрым в России.

На протяжении 2-го квартала оператор поддерживал своих абонентов, предлагая самые актуальные услуги бесплатно – был открыт доступ к собственным платформам МегаФон ТВ, Мегафон Образование и МегаФон Игры, обнулили стоимость трафика на популярные мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы. Все это время компания предлагала специальные условия для общения абонентов, находящихся в роуминге, в том числе предоставляли бесплатные SMS на российские номера и звонки на основные горячие линии. Эти, факторы безусловно, отразились на финансовых результатах по сравнению с прошлым годом, но позволили сохранить комфортные условия и качество услуг для абонентов.

База абонентов МегаФона в России во втором квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,4 млн. Число пользователей передачи данных в России продолжает расти - на 4,2% до 34,9 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Несмотря на серьезное влияние пандемии на финансовые показатели, компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года – 45,4%, главным образом за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг, общехозяйственных затрат. Чистая прибыль выросла на 35,2% в результате повышения операционной эффективности.

«В разработке своих решений и услуг МегаФон ориентируется на цифровых абонентов. Во втором квартале число пользователей передачи данных в России увеличилось на 4,2%. Мы видим высокий потенциал роста в этой области, и пандемия ускорила развитие этого тренда. В период самоизоляции наши абоненты стали чаще пользоваться онлайн-сервисами – на 30% вырос трафик МегаФон ТВ, на 28% - сервиса МегаФон Книги, а посещаемость игровой платформы увеличилась в 2,5 раза. Мы запустили собственный сервис подкастов, отметив рост популярности этого формата в нашей сети. В условиях ограничений, введенных в ряде регионов в отношении розничных сетей, наши клиенты стали чаще делать онлайн-покупки. Количество заказов в интернет-магазине МегаФона увеличилось на 40%.

Актуальные потребности наших абонентов мы учли при запуске новой линейки тарифов #БезПереплат. Мы первыми среди российских операторов предложили возможность сохранять навсегда неиспользованные гигабайты интернета, включенные в тариф, и использовать их, когда удобно. Кроме того, решили проблему случайных нежелательных подписок, включив бесплатно защиту от них на всех тарифных планах.

В корпоративном сегменте мы также видим рост проникновения цифровых технологий и отмечаем интерес к нашим инновационным решениям со стороны компаний из разных отраслей. За период самоизоляции востребованность решения CDN от МегаФона выросла на 50%, видеоконференций – почти в 2 раза, защиты от DDoS атак – на 30%, МегаФон Облако - на 30-40%. Мы продолжаем предлагать партнерам новые сервисы. Так, в июле запустили специализированное IoT-решение для водоканалов, которое позволит автоматизировать процессы и упростить контроль за качеством воды, что в текущей эпидемиологической ситуации особенно актуально. Мы уверены, что интерес бизнеса к цифровизации в период пандемии получил новый импульс и будет усиливаться в дальнейшем.

Несмотря на снижение ряда показателей, правильно выстроенные приоритеты позволили нам сохранить абонентскую базу и увеличить количество цифровых абонентов. При этом за счет эффективного операционного управления мы смогли продемонстрировать позитивную чистую прибыль.

Оглядываясь на второй квартал, мы понимаем, что, несмотря на проведенную работу, в будущем внешние вызовы потребуют от нас не меньших усилий и новых мер по оптимизации бизнеса – подробного анализа наших инвестиций как с точки зрения маркетинговых расходов, так и затрат на розничную сеть», - подвел итоги квартала генеральный директор компании Геворк Вермишян.