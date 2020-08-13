В Пензе возобновят работу дневного экспресса до Самары

Как в пресс-службе КбшЖД, он будет отправляться от станции Самара в 18:48 по вторникам, пятницам и воскресеньям, а обратно из Пензы – с 30 августа в 7:03 по понедельникам, четвергам, воскресеньям.

Отмечается, что из Самары в Пензу поезд следует 4 часа 25 минут, а обратно – 4 часа 20 минут. Он останавливается в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Новосспаском, Канадее, Ключиках, Кузнецке и Чаадаевке.