В Пензенской области в пятницу испортится погода

Так, в пятницу будет облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Местами по региону пройдет гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра достигнет отметки до +19 градусов.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.