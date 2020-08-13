Около 15% от числа новых заболевших Covid-19 пензенцев – дети

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе.

Так, в области зарегистрировали 55 новых случаев заболевания за сутки. Из них тридцать обнаружены в Пензе, восемь – в Пензенском районе, четыре – в Шемышейском.

По три положительных теста получили жители Городищенского и Бессоновского районов, по два – Кузнецкого и Иссинского, по одному – Колышлейского, Никольского и Лунинского районов.

По словам пресс-секретаря, среди пациентов есть два трехлетних ребенка, два одиннадцатилетних, а также дети одного, двух, семи, десяти лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 59039 человек, а в лабораториях лечебной сети - 150264 жителя», - пояснила Дина Черемушкина.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим и следить за гигиеной, чтобы снизить риски заражения.