Пензенские медики нашли в 308 клещах возбудители опасной болезни

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Так, специалисты помогли 1678 жителям, из которых 533 - дети. По сравнению с показателями на 6 августа, количество пострадавших возросло на 67 человек. Всего на зараженность возбудителями ИКБ эксперты проверили 1572 снятых клеща - в 308 из них были найдены возбудители боррелиоза.
Всего с января по июль медики диагностировали 20 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Колышлейского (1), Пачелмского (1), Пензенского (1), Шемышейского (2) районов и Пензы (15).
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напомнили о важности профилактики для защиты от клещей.
«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - отмечается на официальном сайте.