Пензенские медики нашли в 308 клещах возбудители опасной болезни

Жители Пензенской области продолжают обращаться за помощью медиков из-за укусов клещей, которые могут являться переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Так, специалисты помогли 1678 жителям, из которых 533 - дети. По сравнению с показателями на 6 августа, количество пострадавших возросло на 67 человек. Всего на зараженность возбудителями ИКБ эксперты проверили 1572 снятых клеща - в 308 из них были найдены возбудители боррелиоза.

Всего с января по июль медики диагностировали 20 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Колышлейского (1), Пачелмского (1), Пензенского (1), Шемышейского (2) районов и Пензы (15).

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напомнили о важности профилактики для защиты от клещей.

«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - отмечается на официальном сайте.