Пензенцы спасли провалившихся в колодец котят

Как пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», сотрудница центра шла домой и услышала писк из люков. Оказалось, о помощи просил маленький рыжий котенок. За ним спустился неравнодушный молодой человек. Пока длилась спасательная операция, к волонтеру прибежали еще два уличных малыша.

Котята в настоящее время живут у сотрудницы центра. Узнать, как им помочь или стать их хозяевами, можно здесь.