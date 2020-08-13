Пензенцы спасли провалившихся в колодец котят

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о спасении трех уличных котят.
Как пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», сотрудница центра шла домой и услышала писк из люков. Оказалось, о помощи просил маленький рыжий котенок. За ним спустился неравнодушный молодой человек. Пока длилась спасательная операция, к волонтеру прибежали еще два уличных малыша.
Котята в настоящее время живут у сотрудницы центра. Узнать, как им помочь или стать их хозяевами, можно здесь.