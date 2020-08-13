На улице Рябова в Пензе произошло ДТП с участием такси

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В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» во второй половине дня 13 августа появились кадры аварии.
«ДТП на Рябова, частный сектор. Время - 12:50», - рассказал подписчик и поделился видео.
Судя по видео, которое разместил подписчик, столкнулись автомобиль, принадлежащий известной компании-перевозчикe, KIA Rio и Chevrolet Niva. На кадрах видно, что у такси сильно разбита передняя часть кузова. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.