Пензенцы смогут задать вопрос руководителю областного СКР в Сети

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14 августа руководитель СУ СКР по Пензенской области Владимир Архангельский проведет прием обращений граждан в соцсети «ВКонтакте».
Обратиться к нему пензенцы смогут с 15 до 16 часов в официальной группе ведомства. Для этого им нужно сообщить суть обращения, свои персональные данные, почтовый адрес или адрес электронной почты.
«В течение дня обратившиеся смогут получить ответ от в социальной сети. Если для ответа на обращение возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных заявителем доводов, ответ будет направлен по почтовому адресу или адресу электронной почты», - рассказали в пресс-службе ведомства.