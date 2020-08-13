Пензенцы смогут задать вопрос руководителю областного СКР в Сети

Обратиться к нему пензенцы смогут с 15 до 16 часов в официальной группе ведомства. Для этого им нужно сообщить суть обращения, свои персональные данные, почтовый адрес или адрес электронной почты.

«В течение дня обратившиеся смогут получить ответ от в социальной сети. Если для ответа на обращение возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных заявителем доводов, ответ будет направлен по почтовому адресу или адресу электронной почты», - рассказали в пресс-службе ведомства.