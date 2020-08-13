В Гордуме обсудили готовность школ и детсадов к 1 сентября

Исполняющий обязанности начальника управления образования Пензы Федор Клемин отчитался о готовности школ к новому учебному году на заседании комиссии по социальным вопросам, сообщили в пресс-службе Гордумы.

«Было предъявлено к приемке 115 учреждений. На сегодняшний день пожнадзором подписаны акты о приемке 100% школ и детских садов, ГО и ЧС - 100%, Росгвардией - 66% или 70 учреждений, другие члены комиссии подписали акты о приемке 100% школ и детских садов», - доложил он.

По его словам, 18 учреждений приняты комиссиями с условием выполнения предписаний, а одно – под гарантийное письмо. Федор Клемин заверил, что к 1 сентября все детские сады и школы будут готовы в полном объеме, а плановый ремонт, не мешающий учебному процессу, будет продолжаться с сентября по декабрь.

Отдельный акцент в докладе был сделан на подготовке к началу отопительного сезона. Так, в 208 объектах из 232 этот процесс уже завершен.

Главная проблема, затрудняющая подготовку учреждений, - изношенность ряда зданий. Федор Клемин отметил, что построенные в 60-70-х годах здания требуют капитального ремонта. Восемь бассейнов и столько же тиров оказались в нерабочем состоянии, в ряде детских садов необходим ремонт теневых навесов, а несколько школ нуждаются в новых мастерских. Проверка завершится 15 августа.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все линейки в школах страны пройдут в очном формате.