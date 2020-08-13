Свидетели по «чемодановскому делу» рассказали о синяках и поврежденном авто

В Пензенском областном суде продолжается рассмотрение «чемодановского дела». Очередное заседание состоялось 12 августа, в рамках него продолжился допрос свидетелей.

Пресс-секретарь суда Наталья Яшкина сообщила журналистам информационного агентства о том, что в зале суда допросили двух свидетелей – молодого мужчину и женщину.

«Молодой человек получил ссадины и синяки. Женщина-свидетель рассказала, что в ходе конфликта пострадал ее автомобиль – «Лада Приора», - сообщила она.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса доступ на заседание посторонних лиц, в том числе – представителей СМИ, по-прежнему ограничен. Дело продолжают рассматривать в здании полиции на ул. Злобина из-за большого числа участников.

28 жителей Чемодановки обвиняют в массовых беспорядках, одному также инкриминируется убийство, другому – покушение на убийство. В результате конфликта между сельчанами пострадал 21 человек, один скончался в больнице.