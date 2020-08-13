Артем Дзюба похвастался своим скиллом в сети

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Нападающий питерского «Зенита» и по совместительству лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги последних двух сезонов поделился в Instagram забавным фрагментом тренировки команды.
На видео футболистам удалось исполнить «два туннеля» - это шуточное название проброса мяча между ног у партнера. Одноклубник футболиста Магомед Оздоев, судя по комментариям под постом, был одним из «пострадавших».
«Получай» - ответил ему Дзюба, и добавил издевательский эмоджи.
Фанаты клуба тоже оценили технику.
«Капитан издевается. Ай-ай-ай, Артем», «Красава!» - пишут они.
Напомним, ближайший матч в рамках РПЛ ФК «Зенит» проведет 15 августа в гостях против «Ростова».