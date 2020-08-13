Эксперт рассказал о времени действия российской вакцины от Covid-19

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, в течение какого промежутка времени российская вакцина от коронавируса будет защищать жителей от инфекции.

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — сообщил эксперт.

По данным телеканала «360», ссылающегося на телеканал «Россия 1», ранее глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, в том числе и для врачей. Привитые граждане смогут следить за своим самочувствием в специальном приложении, которое пока находится на стадии разработки.