Пензенцам рассказали, сколько стоит собрать в ребенка в школу

В пресс-службе Пензастата рассказали, какую сумму придется заплатить родителям, чтобы отправить свое чадо в школу 1 сентября.

Так, в среднем по Пензенской области подготовка школьника обойдется в 16969,04 руб. для мальчика и 21435,82 руб. - для девочки. В эту сумму входит покупка одежды, обуви, рюкзака, комплекта канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов. При этом средняя заработная плата в регионе составляет 33446,4 руб.

Набор одежды для первоклассницы обойдется в среднем в 4999,59 руб. В комплект входит белая блузка, сарафан, джемпер, колготки и туфли. Брюки, белая рубашка, джемпер, носки и туфли для первоклассника встанут в 4139,08 руб.

В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется 19177,64 руб., девочку – 23588,95 руб.

Самый дорогой в Приволжском федеральном округе регион по «набору первоклассника» – Ульяновская область (19054,26 руб. - для мальчиков и 24430,37 руб. - для девочек). Дешевле всего можно собрать в школу мальчика в Республике Мордовия (15583,04 руб.), а девочку – в Саратовской области (19675,97 руб.).

«Необходимо отметить, что стоимости школьных наборов в Пензенской области меньше средних показателей по России и по Приволжскому федеральному округу», - уточнили в пресс-службе.

В целом, в новом году стоимость «набора первоклассника» выросла на 3,7% для мальчика и на 3,2% - для девочки.