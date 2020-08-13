В Пензенской области отремонтируют 50 водонапорных башен

В Пензенской области планируют провести капитальный ремонт 50 водонапорных башен и построить три новые.

На сегодняшний день в надлежащее состояние привели уже 27 объектов, рассказали в пресс-центре регионального правительства. Работы выполняют в рамках государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 – 2024 годы».

Всего в рамках программы ведется реконструкция, капитальный ремонт и строительство 136 объектов водоснабжения и водоотведения. Из бюджета Пензенской области на это выделено 135 миллионов рублей.