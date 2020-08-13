Задержан мужчина, стрелявший ночью в пензенском дворе

В пензенский отдел полиции обратился житель областного центра. Он рассказал, что слышал выстрелы ночью на ул. Одесской.

Мужчина пояснил, что во дворе дома собралась компания молодых людей, один из которых несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на автомат. По указанному адресу выехали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Правоохранители задержали троих молодых людей, которые находились рядом с автомобилем. При его осмотре оперативники нашли предмет, похожий на автомат, а также более 500 патронов.

Как сообщили в издании «МВД МЕДИА» со ссылкой на региональное УМВД, изъятое отправили на экспертизу. Полицейские установили, что в воздух стрелял 28-летний житель Республики Мордовия. Его доставили в отдел, где он признал свою вину и раскаялся.

По словам задержанного, он приехал в Пензу со своими друзьями, чтобы продать машину, но сделка не состоялась.

По заключению эксперта, указанный автомат не является огнестрельным оружием, а патроны относятся к светошумовым. Несмотря на это, мужчина будет привлечен к уголовной ответственности. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.