Елена Рогова указала в декларации доход в 3,3 млн рублей

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Так, в прошлом году омбудсмен заработала 3 365 311,83 руб. В ее собственности имеется внедорожник Mazda CX-5. На ее несовершеннолетнего ребенка зарегистрирована 1/2 квартиры площадью 41,5 кв. м., говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе.
По сравнению с 2018 годом доход Елены Роговой вырос более чем на 1 млн 188 тыс. рублей.
Ранее информагенство писало о доходах руководителей учреждений и муниципальных служащих мэрии.