Елена Рогова указала в декларации доход в 3,3 млн рублей

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова указала в декларации свой доход за 2019 год.

Так, в прошлом году омбудсмен заработала 3 365 311,83 руб. В ее собственности имеется внедорожник Mazda CX-5. На ее несовершеннолетнего ребенка зарегистрирована 1/2 квартиры площадью 41,5 кв. м., говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в регионе.

По сравнению с 2018 годом доход Елены Роговой вырос более чем на 1 млн 188 тыс. рублей.

Ранее информагенство писало о доходах руководителей учреждений и муниципальных служащих мэрии.