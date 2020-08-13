В Сосновоборском районе отремонтировали детский сад

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 13 августа во время поездки в Сосновоборский район осмотрел отремонтированный детский сад и пообщался с педагогами, детьми и их родителями.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, реконструкция учреждения в селе Индерка была проведена в рамках реализации региональной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы». Рабочие отремонтировали фасад фойе и крыльца, установили козырек, обновили внешний вид эвакуационных выходов. Внутри здания они заменили окна, систему отопления, электропроводку, освещение, покрытие пола, а также кирпичную кладку стены.

«Действительно, мы приняли программу ремонта сельских школ, она реализуется активно, очень востребована. За четыре года из областного бюджета мы потратили на эти цели свыше 700 млн рублей», - сообщил глава региона.

Он указал на необходимость создания современных условий для обучения и воспитания детей, вне зависимости от места их проживания и поблагодарил педагогический коллектив за работу.