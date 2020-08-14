Пензенские сельчане смогут рассказать о проблемах зампредам правительства

В Пензенской области мобильные приемные работают не первый год, однако сейчас их формат изменили. О нововведениях и о том, востребован ли такой формат, в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций правительства региона Светлана Серебрякова.

С июля 2020 года на вопросы жителей пензенских сел отвечают не только сотрудники министерств.

«Выездные приемные работают не первый год, но в этот раз немного изменился формат. Если раньше выезжали представители министерств и ведомств, чтобы оказать людям помощь и ответить на их вопросы, то с июля выезжают должностные лица правительства, прежде всего, заместители председателя правительства. Они встречаются с людьми на месте, в селе, там, где непосредственно происходят события», - пояснила Светлана Серебрякова.

В каждом населенном пункте у людей разные проблемы: кто-то приходит с личными просьбами, другие – с общественно значимыми темами.

«Есть вопросы, которые можно решить быстро, без финансовых вложений, но есть те, которые требуют финансирования, и тогда людям объясняют, как, в каком порядке, с каким объемом средств будет решаться этот вопрос», - отметила начальник управления.

Но не только просьбы звучат во время работы мобильных приемных, люди также приходят с благодарностями и предложениями. Одно из них – чтобы мобильные приемные приезжали почаще. В этом году планируется охватить все районы области.

График работы мобильной приемной публикуется в местных районных газетах, а также размещается на сайте. Предварительная запись не требуется.