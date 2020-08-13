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13.08.2020г.
Бизнес-абоненты Tele2 в Пензе стали качать в два раза больше

Бизнес-абоненты Tele2 в Пензе стали качать в два раза больше

Чт, 13.08.20 16:30
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Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента за первое полугодие 2020 года. Прирост активной абонентской базы на конец июня составил 16%, а выручка от сегмента услуг на основе аналитики big data увеличилась на 136% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Число B2B-клиентов компании в Пензенской области за отчетный период увеличилось на 10%.

B2B-направление является одним из наиболее активно развивающихся в Tele2: по России прирост составил 16%. При этом наибольшая динамика – 10-кратное увеличение абонентской базы – зафиксирована в ЯНАО, в 7 раз увеличилось количество бизнес-клиентов в Коми и в 6 раз - в Томске.

В Пензенской области Tele2 зафиксировала рост базы корпоративных клиентов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей услуги M2M – на 91%. Кроме того, оператор отмечает устойчивый рост сегмента B2G – число государственных организаций среди клиентов оператора в регионе увеличилось на 9%.

Выручка В2В-сегмента за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 36%. Наибольший прирост зафиксирован в Краснодаре и в Екатеринбурге – в каждом на 85%. В Москве выручка выросла на 73%, в Пензе - на 11%.

Услуги на основе аналитики big data остаются ключевым драйвером роста B2B-сегмента. По итогам первого полугодия 2020 года выручка от больших данных увеличилась на 136% год к году. Наибольший прирост на 146% зафиксирован в столичном регионе, а также в Ленинградской области – на 44%.

Существенный рост продемонстрировал трафик в B2B-сегменте: в первом полугодии он увеличился на 229% год к году. Наиболее активно использовали трафик абоненты в Республике Татарстан и Краснодарском крае, где потребление выросло в 11 раз и 7 раз, соответственно, по сравнению с прошлым годом. В Пензенской области объем потребляемого трафика в бизнес-сегменте за отчетный период вырос более чем в 2 раза.

«Развитие направления по работе с корпоративным бизнесом – стратегически важная задача для Tele2. Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно совершенствуем тарифную линейку и предлагаем инновационные услуги, актуальные в текущей ситуации.

Помимо развития традиционных сервисов, сегодня большое внимание уделяется продуктам big data. Востребованность аналитики на основе «больших данных» растет очень быстро. Одна из самых популярных услуг сегодня – это «SMS-таргет». Она позволяет бизнесу повысить конверсию продаж за счет максимально точного сегментирования целевой аудитории. Продукты big data позволяют решать многие задачи быстрее и эффективнее. В дальнейшем мы планируем продолжить активное развитие этого направления», - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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13.08.2020 16:06
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13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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