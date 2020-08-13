Бизнес-абоненты Tele2 в Пензе стали качать в два раза больше

Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента за первое полугодие 2020 года. Прирост активной абонентской базы на конец июня составил 16%, а выручка от сегмента услуг на основе аналитики big data увеличилась на 136% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Число B2B-клиентов компании в Пензенской области за отчетный период увеличилось на 10%.

B2B-направление является одним из наиболее активно развивающихся в Tele2: по России прирост составил 16%. При этом наибольшая динамика – 10-кратное увеличение абонентской базы – зафиксирована в ЯНАО, в 7 раз увеличилось количество бизнес-клиентов в Коми и в 6 раз - в Томске.

В Пензенской области Tele2 зафиксировала рост базы корпоративных клиентов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей услуги M2M – на 91%. Кроме того, оператор отмечает устойчивый рост сегмента B2G – число государственных организаций среди клиентов оператора в регионе увеличилось на 9%.

Выручка В2В-сегмента за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 36%. Наибольший прирост зафиксирован в Краснодаре и в Екатеринбурге – в каждом на 85%. В Москве выручка выросла на 73%, в Пензе - на 11%.

Услуги на основе аналитики big data остаются ключевым драйвером роста B2B-сегмента. По итогам первого полугодия 2020 года выручка от больших данных увеличилась на 136% год к году. Наибольший прирост на 146% зафиксирован в столичном регионе, а также в Ленинградской области – на 44%.

Существенный рост продемонстрировал трафик в B2B-сегменте: в первом полугодии он увеличился на 229% год к году. Наиболее активно использовали трафик абоненты в Республике Татарстан и Краснодарском крае, где потребление выросло в 11 раз и 7 раз, соответственно, по сравнению с прошлым годом. В Пензенской области объем потребляемого трафика в бизнес-сегменте за отчетный период вырос более чем в 2 раза.

«Развитие направления по работе с корпоративным бизнесом – стратегически важная задача для Tele2. Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно совершенствуем тарифную линейку и предлагаем инновационные услуги, актуальные в текущей ситуации.

Помимо развития традиционных сервисов, сегодня большое внимание уделяется продуктам big data. Востребованность аналитики на основе «больших данных» растет очень быстро. Одна из самых популярных услуг сегодня – это «SMS-таргет». Она позволяет бизнесу повысить конверсию продаж за счет максимально точного сегментирования целевой аудитории. Продукты big data позволяют решать многие задачи быстрее и эффективнее. В дальнейшем мы планируем продолжить активное развитие этого направления», - сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.