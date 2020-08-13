На стройплощадке проблемного ЖК «Райки» возобновились работы

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Директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области Ирина Шульгина сообщила журналистам ИА «Пенза-Пресс» о возобновлении работ на стройплощадке второго этапа ЖК «Райки».
По словам Ирины Шульгиной, по итогам конкурса 11 августа фонд заключил договор с ООО «Пенза-Стройком» о достройке дома на ул. Пушкина.
«Генподрядчик приступил к работе на площадке. Стоимость контракта – 316 млн 888 тыс. 679,52 рублей с учетом НДС. Срок завершения работ – 31 мая 2021 года», - сообщила глава регионального фонда защиты прав дольщиков.
Отметим, что сдача объекта позволит восстановить в правах 131 дольщика.
Ранее Ирина Шульгина также рассказала ИА «Пенза-Пресс» о ситуации с достройкой ЖК «Тернопольский» и второй очереди ЖК «Лукоморье».