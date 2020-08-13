В Пензенскую область из заграницы по личным причинам приехали более 500 молодых людей

Пензастат обнародовал данные о количестве молодежи, которая приехала в регион из других субъектов и стран. Данные обобщены на прошлый год.

По информации органа гостатистики, из числа мигрантов 33,6% составили люди 14-29 лет. Для сравнения, годом ранее - 40,2%. Из них по личным причинам из других регионов РФ приехали 584 человека, на учебу – 344, из-за смены работы - 102.

Из-за рубежа прибыли по личным причинам 515 человек, для получения образования – 428, на работу – 59. Больше всего студентов приехало из Индии – 168 молодых людей, Таджикистана – 97, Египта – 57.