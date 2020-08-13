«Аккуратно, выпадут». Седокова засветила огромный бюст, лежа на своем женихе

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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте очередным горячим фото с отдыха в Майами.
«It’s always summer somewhere [где всегда лето]», - написала знаменитость и прикрепила снимок.
На нем звезда позирует лежа на торсе у своего жениха. Для кадра Седокова выбрала бежевый купальник, в котором едва помещается ее грудь. Судя по фото, пара отдыхает на пляже.
За два часа публикация собрала более 45 000 лайков. Подписчики не скупились и на комплименты.
«Нормально поджарилась на солнце», «аккуратно, выпадут», «горячая», «красотка», - написали фанаты.