«Аккуратно, выпадут». Седокова засветила огромный бюст, лежа на своем женихе

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте очередным горячим фото с отдыха в Майами.

«It’s always summer somewhere [где всегда лето]», - написала знаменитость и прикрепила снимок.

На нем звезда позирует лежа на торсе у своего жениха. Для кадра Седокова выбрала бежевый купальник, в котором едва помещается ее грудь. Судя по фото, пара отдыхает на пляже.

За два часа публикация собрала более 45 000 лайков. Подписчики не скупились и на комплименты.

«Нормально поджарилась на солнце», «аккуратно, выпадут», «горячая», «красотка», - написали фанаты.