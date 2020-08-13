Ученые сообщили о возможности появления вакцины от туберкулеза для взрослых

На основе анализа жизнедеятельности мышей с диабетом 2 типа появилась потенциальная возможность создания вакцины от туберкулеза. Исследование проводили ученые из Австралии, Бангладеша и Франции.

Они изучали вакцину BCG :: RD1. Эксперты пришли к выводу, что она имеет высокую защитную способность при введении в легкие мышей, страдающих диабетом. Животных после этого подвергли заражению туберкулезом, пишет «МедикФорум».

Проблема защиты взрослых от туберкулеза актуальна, потому что лицензированная вакцина БЦЖ неэффективна для взрослых. А это заболевание поражает большое количество людей.

«Диабет 2 типа является не только значительным фактором риска туберкулеза, это фактор риска, который с каждым годом становится все более распространенным среди нашего стареющего населения», - отмечает старший автор, старший научный сотрудник Австралийский институт тропического здоровья и медицины (AITHM) Университета Джеймса Кука доктор Андреас Купц.

Поэтому изучение вакцины БЦЖ :: RD1 должно быть продолжено, отмечают исследователи.