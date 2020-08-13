В Пензе прокомментировали информацию о введении карантина с 20 сентября

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В правительстве Пензенской области высказались о введении карантина в регионе с 20 сентября из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее в Сети появились данные о том, что с 20 сентября в регионе введут карантин, из-за которого закроются образовательные учреждения.
«Решение о введении карантина с 20 сентября не принималось. Развитие ситуации будет зависеть от эпидобстановки в каждом регионе», - сообщили в официальном Instagram-аккаунте правительства области.
Пензенцев попросили доверять только проверенной информации из официальных источников.
Ранее стало известно о том, что в регионе продлили режим повышенной готовности.