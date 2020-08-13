В Пензе закрылась Стратегическая сессия

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Подводя ее итог, глава региона дал поручение всем министерствам и профильным ведомствам до 1 октября разработать предложения по типу национальных проектов с конкретными задачами и вариантами их решения. Главная цель стратегии развития региона до 2025 года - безопасная, стабильная и комфортная жизнь пензенцев.
«Уверен, что в Пензенской области найдутся молодые профессионалы, чей опыт, компетенция и энергия помогут нам решать важные задачи. От нас с вами зависит, какой будет регион в ближайшие 15-20 лет», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.