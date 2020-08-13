Под Сердобском планируют восстановить дворец, возведенный более 200 лет назад

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А вот во времена Российской империи усадьба «Надеждино» была одним из самых известных дворцово-парковых комплексов и принадлежала Александру Куракину, его еще называли «бриллиантовым князем». За восстановление объекта культурного наследия федерального значения взялся частный инвестор. Уже сейчас территория заметно преобразилась. В ночное время фасадная часть дворца подсвечивается, к реке обустроен спуск, территорию озеленяют. На месте бывшей сельской столовой возведен гостевой домик для туристов. В планах также отремонтировать флигели и открыть в них учебные классы.
«Сейчас мы планируем расширяться. Можно заключить соглашение о приведение в порядок и организации здесь работы», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Собственник также намерен привести в порядок дубовый парк, который занимает свыше 60 гектаров. Губернатор отметил, что необходимо уже сейчас организовать в историческое место экскурсии. Для туристов надо создать комфортные условия - для начала отремонтировать дорогу до усадьбы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.